Пентагон обеспокоен испытаниями Ирана скоростной торпеды «Хут»

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Вашингтон, 8 мая. Иранские военные испытали новую скоростную морскую торпеду «Хут», передает NBC, ссылаясь на источники в Минобороны США.

В Минобороны США полагают, что Иран произвел пуск новой торпеды в минувшее воскресенье, испытания проводились в районе Ормузского пролива. Известно, что торпеда «Хут» (от иранского «кит») находится на стадии тестирования, последний раз иранские военные испытывали оружие в феврале 2015 года. Согласно техническим характеристикам торпеда имеет дальность поражения до 13 километров и развивает скорость в 370 километров в час. Насколько успешными оказались проводимые испытания Пентагон не сообщает.