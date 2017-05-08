Москвичи в ожидании 9 Мая: Если вижу ветерана – обнимаю и просто говорю «спасибо». ФАН-ТВ

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В Москве завершаются последние приготовления к параду Победы. 9 мая российская столица вместе со всей страной отпразднует 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Главными событиями станут Парад на Красной площади, шествие «Бессмертный полк», тематические программы на Поклонной горе, на пешеходных зонах, бульварах, в парках и, конечно, грандиозный салют. ФАН-ТВ решило узнать о том, как москвичи и гости столицы готовятся к предстоящему празднику.

Самые разные москвичи и гости столицы поделились с корреспондентами ФАН-ТВ ожиданиями празднования 9 Мая.

– Пока морально готовимся, этот праздник очень важен для нас, для всей страны, – говорит Ачох Закир.

– Очень ждем парада, представлений и оружия, – признаётся Мария.

– Что мы делаем, Андрюш? – обращается Наталья к сыну. – Рисунки рисуем, да? Поздравительные для дедушки, для папы… Два дедушки, дяди – очень много у нас погибло мужчин во время Великой Отечественной войны. Да, Андрюша? Мы говорим своим детям и внукам, они все знают.

– Дети в школе все это читают, рассказываем им, как, что было, как началась война, кто, какие страны принимали участие, кто победил, – перечисляет Надежда, – что полегло наших солдат 27 миллионов… У меня дедушка погиб под Сталинградом.

– Подготовили плакаты с детьми в школе и на могилки сходили, – сообщает Людмила, – так как у нас Защитник отечества, Герой Советского Союза – дедушка, поэтому, безусловно, мы готовимся, чтим, уважаем, помним. Ростов, с вами Ростов! Сегодня приехали – сегодня уезжаем. Надеюсь, что Москва помнит всех!

– А что готовиться? – вопрошает Константин. – Ленточки раздадут, лозунги дадут в руки и всё, пойдем все на Красную площадь!

– У нас концерты, – сообщает Светлана, – сами устраиваем на работе, своими силами, субботники, да, не без этого! Как-то люди, мне кажется, в связи с недавними событиями, с Украиной более серьезно стали относиться к этому празднику.

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– Я учусь в пермском кадетском корпусе, Приволжский федеральный округ имени Героя России Федора Кузьмина, он у нас находится в Усть-Качке, это 40 километров от Перми, – рассказывает Вероника. – В нашем кадетском корпусе у нас каждый день проходят тренировки. Также каждую среду мы (получается, у нас есть рота девушек, сотня и барабанщики) ездим в пермский военный институт на тренировки, готовимся к параду.

Роман тоже собирается на парад: «Смотреть на танки, обязательно. Потому что это очень российский праздник, мы должны уважать и ценить то, что сделали наши деды, прадеды».

– Естественно, на параде выступаем! – улыбается неожиданно позитивный мужчина в образе Сталина. – После парада – торжественный обед, шашлыки, вино и все остальное!

А вот Ленин – точнее, изображающий его человек – собирается отдыхать с семьей на даче.

– На парад не пойдете?

– На Парад просто так без приглашения никак не попадешь.

– Не пускают?

– Разумеется.

Светлана приехала в Москву из Санкт-Петербурга.

– В семье традиция есть ходить к памятнику, возлагать цветы, обязательно, конечно. Это на 41 километре Ленинградского шоссе. Оттуда останки неизвестного солдата были сюда привезены в 60-е годы, мне было лет пять, но я припоминаю, – говорит она.

– Есть традиция собираться всегда у телевизора с семьей, которую очень редко видишь, и вместе смотреть парад на Красной площади! – сообщает Наталья.

– Застолье, а как же! 9 мая, поминаем, – лаконично отвечает Александр.

– Мы поем песни, даже иногда вспоминаем военные песни, дед их очень любит петь. Например, «Смуглянка», – признаётся подросток Дима.

– Если вижу ветерана – обнимаю, просто говорю «спасибо», – не стесняется своей искренности Денис. – Цветы не заменят тех чувств, которые ты даришь им.

Татьяна с нетерпением ждет предстоящего праздника:

– Раньше не ходили на демонстрацию, вот девчонки собираются в этом году идти, потому что тоже есть участвующие, дед участвовал в войне… То есть, на Парад Победы, когда с этими фотографиями идут…

– Бессмертный полк.

– Бессмертный полк, участвовать в этом году собираются. У меня мурашки бегают, так что это праздник, и про это нельзя забывать!

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