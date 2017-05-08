Сборная РФ по хоккею разгромила команду Германии на ЧМ-2017

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Кельн (Германия), 8 мая. Сборная РФ со счетом 6:3 разгромила сборную Германии в третьем матче группового турнира чемпионата мира 2017 года.

В ходе ожесточенной схватки на льду в составе российской сборной дублями отметились Вадим Шипачёв и Никита Кучеров. По одному голу принесли команде Сергей Плотников и Никита Гусев.

В сборной Германии в матче особенно отличились Брукс Мацек, Филип Гогулла и Фредерик Тиффелс. Во время матча до конца игры был удален нападающий команды ФРГ Патрик Хаггер, хоккеист грубо сыграл против капитана команды РФ Сергея Мозякина. Судя по всему, этот инцидент не пройдет без последствий. Сообщается, что у российского форварда есть подозрения на сотрясение мозга.

Сборная России сейчас занимает первое место в группе А на мировом первенстве по хоккею, в активе россиян восемь очков после трех проведенных игр.