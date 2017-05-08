Канада проведет масштабные учения с участием военных США и Великобритании

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Оттава, 8 мая. В середине мая в канадской провинции Альберта стартуют полномасштабные учения с привлечением военнослужащих из США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, говорится в сообщении Минобороны Канады.

Учебные маневры под кодовым названием «Кленовая решительность» с 14 по 29 мая пройдут на канадской базе Уэйнрайт, в ней примут участие около семи тысяч человек, в том числе военные из США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. В военном ведомстве Канады назвали маневры уникальной возможностью перенять опыт у военных других стран и «быть готовыми к проведению будущих операций». Напомним, что последние подобные учения в Канаде проводились в 2016 году, пишет ТАСС.​