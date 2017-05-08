Джамалу не пустили на красную дорожку «Евровидения»

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Киев, 8 мая. Джамала, прошлогодняя победа которой дала право Киеву второй раз стать хозяином «Евровидения», не смогла пройти по красной дорожке в день открытия конкурса. Организаторы пояснили, что это выходит за рамки регламента. Об этом на своей странице в Facebook рассказал возмущенный продюсер певицы Игорь Тарнопольский.

Его пост содержит множество интересных фактов, которые говорят о плохой организации церемонии открытия. В их числе неработающие бейджи, из-за которых победительницу «Евровидения-2016» в течение 20 минут не пропускали через турникет. Тарнопольский пообещал, что после окончания соревнования он во всех подробностях расскажет о других «интересных фактах» киевской вариации международного конкурса.