Российский турист погиб по время спуска по реке Бжужи в Грузии

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Тбилиси, 8 мая. 28-летний турист из Москвы погиб во время спуска на каяке по реке Бжужи. Трагедия произошла недалеко от села Гоми Озургетского района. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в МВД Грузии. В лодке находились два человека, оба россиянина.

Их каяк, который мчался по непослушной реке с высокой скоростью, налетел на глыбу. В результате один из спортсменов получил травмы, несовместимые с жизнью. Второй мужчина отделался небольшими повреждениями. Как выяснили журналисты, накануне в тех местах прошел турнир по каякингу, в котором принимали участие несколько десятков спортсменов-любителей.