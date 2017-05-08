Радиостанция ИГИЛ уничтожена на востоке Афганистана

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Кабул, 8 мая. Министерство внутренних дел Афганистана объявило об успехе операции по поиску и уничтожению в восточной провинции Нангархар радиостанции, принадлежавшую террористам из запрещенной в России международной террористической группировки «Исламское государство»*. Радиостанция, транслировавшая в провинции Нангархар пропаганду исламистов, была уничтожена в результате удара ВВС Афганистана.

«В течение последних 24 часов были уничтожены 34 террориста ИГИЛ* и радиостанция, созданная ими. Военно-воздушные силы нанесли удары по убежищам террористов в уездах Назиян и Ачин на востоке провинции Нангархар», — заявили в пресс-службе МВД Афганистана.

Ранее афганские силы безопасности уже обнаруживали радиостанции террористов, которые распространяли пропаганду и призывали к убийству правительственных служащих. Согласно заявлениям правительства Афганистана, террористы ИГИЛ проникают в провинцию Нангархар из соседнего Пакистана.

* Организация запрещена на территории РФ.