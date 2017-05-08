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Сирия, 8 мая. Продолжается эвакуация боевиков из районов Аль-Кабун, Барза и Ярмук в Дамаске. САА атаковала позиции боевиков Сирийской свободной армии (ССА)** в районе гор Сабиния вдоль трассы Дамаск – Багдад, а также нанесла удар по позициям ИГ** в Западном Каламуне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): атакует позиции боевиков ССА в районе гор Сабиния вдоль трассы Дамаск – Багдад; нанесла удар по ИГИЛ* в Западном Каламуне; обстреляла укрепрайоны ИГ к востоку от Хомса; открыла огонь по позициям боевиков в Даръа; вновь нанесла авиаудары по опорным пунктам исламистов рядом с населенным пунктом Аль-Латамина.

Сирийская свободная армия (ССА): уничтожила бульдозер курдов на севере провинции Алеппо; продолжает вести бои с ИГ к западу от Даръа.

Исламское государство» (ИГИЛ): казнило двух членов группировки за дезертирство вблизи границы между САР и Ираком.

Провинция Дамаск

Более тысячи боевиков и членов их семей выехали на автобусах из районов Аль-Кабун и Барза города Дамаск в сторону провинции Идлиб. Эвакуация исламистов производится в рамках соглашения, достигнутого при посредничестве представителей РФ, между правительственными войсками и вооруженной оппозицией.

Так же информационный портал Damascus Now сообщает о том, что буквально час назад началась эвакуация боевиков вместе с их семьями из района лагеря для палестинских беженцев Ярмук. Эту часть столичного региона делят между собой террористы ИГИЛ, войска Сирийской арабской армии (САА) и боевики вооруженной оппозиции.

Тем временем сирийская армия возобновила крупномасштабное наступление к северо-востоку от Дамаска, успешно продвигаясь на данном направлении. САА во главе с силами элитных отрядов «5-й Легион» атаковала позиции боевиков Сирийской свободной армии (ССА) в районе гор Сабиния (Sabihiyah) вдоль стратегически важной трассы Дамаск – Багдад на северо-востоке провинции. Об этом сообщает ливанский информационный портал Al Masdar News.

Согласно сообщению корреспондента Damascus Now, военнослужащие армии Башара Асада нанесли ракетный удар по позициям «Исламского государства»* в районе населенного пункта Джаруд Кара в Западном Каламуне. Информация о потерях в рядах террористической организации пока уточняется. В данном регионе располагаются небольшие анклавы ИГИЛ, а также базируются группировки вооруженной оппозиции.

Провинция Латакия

В городе Латакия арестована банда преступников, занимавшаяся покушениями и вооруженными ограблениями в провинциях Латакия, Тартус и Дамаск. Напомним, что данный регион наравне с Тартусом является одной из самых безопасных зон на территории Сирии. Стычки с боевиками вооруженной оппозиции происходят лишь в северной части. В провинции проживают в основном алавиты, которые поддерживают нынешний режим и президента САР Башара Асада.

Провинция Алеппо

Боевики Сирийской свободной армии уничтожили бульдозер курдов в районе населенного пункта Шейх Исса на севере провинции Алеппо. Данных о пострадавших не поступало. Войска ССА, по-прежнему поддерживаемые силами турецкой армии, нередко атакуют позиции курдов в данном регионе, несмотря на официальное завершение операции «Щит Евфрата», которая была направлена на оттеснение курдских отрядов от турецко-сирийской границы.

Провинция Хомс

Армия Башара Асада приступила к активному наступлению в восточной части провинции Хомс. САА обстреляла позиции террористов «Исламского государства» близ деревни Джубб Аль-Джарра, находящейся на равном расстоянии от Пальмиры и административного центра провинции. Ранее в данный регион была переброшена часть отрядов элитных войск «Тигры». Недавно в этом районе правительственными силами САР было освобождено газовое месторождение Аш-Шаир, представляющее важное стратегическое и экономическое значение для террористической группировки. Напомним, поставки энергоресурсов являются одним из основных источников дохода ИГИЛ.

Провинция Дэйр эз-Зор

Мирные жители, находящиеся на территории осажденной террористами ИГИЛ, вынуждены жить в тяжелейших условиях. Гуманитарная ситуация в Дейр эз-Зоре приближается к катастрофической. Как сообщает портал DeirEzzor24, людям приходится использовать солнечные батареи для приготовления пищи и нагрева воды. Часть территории административного центра провинции, а также авиабаза к югу от Дейр эз-Зора уже не первый год находится в окружении боевиков ИГИЛ. Однако правительственные войска намерены в скором времени начать наступление в направлении города, продвигаясь с востока провинции Хомс.

Провинция Даръа

Артиллерия САА обстреляла позиции боевиков в районе Даръа Аль-Балад в южной части города Даръа. Напомним, на юго-западе провинции располагается одна из зон деэскалации, утвержденных в ходе переговорного процесса в Астане. Большая часть провинции контролируется боевиками «свободной армии» и исламистской коалиции «Тахрир аш-Шам», которые нередко атакуют позиции правительственных войск на юге города, военнослужащие САА вынуждены вести ответный огонь. Альянс «Тахрир аш-Шам» возглавляет «Джебхат ан-Нусра»***, на которую, кроме того, не распространяется режим прекращения огня.

Провинция Хама

Сирийское независимое агентство новостей Qasioun, располагающееся на территории Турции, сообщает о том, что ВВС Сирии вновь нанесли авиаудары по позициям боевиков вблизи населенного пункта Аль-Латамина на севере провинции Хама, в районе одной из зон безопасности. Ранее также сообщалось об атаке со стороны исламистов бригады «Джейш Аль-Изза», являющейся частью Сирийской свободной армии, на позиции правительственных войск в районе поселения Аз-Зилакьят.

Ирак

Иракский правительственный источник Iraqi News сообщает о новых жестокостях террористов ИГИЛ. Боевики казнили двух членов группировки в городе Аль-Каим на западе провинции Аль-Анбар за бегство с поля боя в западной части города Мосул. Командование террористического формирования также угрожало убить любого человека, пытающегося аналогичным образом покинуть опорные пункты, пока еще занимаемые ИГ.

Вследствие успеха правительственной армии Ирака, поддерживаемой странами международной коалиции во главе с Соединенными Штатами, «Исламское государство» продолжает нести значительный численный и материальный ущерб в битве за Мосул. Однако в городе массово гибнет и местное население. При этом значительная его часть погибает в результате непрекращающихся бомбардировок с воздуха, которые регулярно ведут ВВС западной коалиции. По данным многих местных источников, счет мирных жертв в Мосуле уже перешел на тысячи.

* Организация запрещена на территории РФ.