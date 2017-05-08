Апелляционный суд в США начал рассмотрение иммиграционного указа Трампа

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Ричмонд, штат Вирджиния, 8 мая. В Соединенных Штатах апелляционный суд 4-го округа приступил к рассмотрению дела об указе президента Дональда Трампа, который запрещает выдачу въездных виз в США для граждан Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Суд рассмотрит аргумент подавших апелляцию представителей Белого дома, которые утверждают, что запрет на въезд для граждан из преимущественном мусульманских стран объясняется требованиями безопасности, и никак не связан с религиозной дискриминацией.

Рассматриваемое дело считается крайне важным — в силу этого суд будет слушать аргументы сторон в полном составе. Как отмечает Associated Press, на подготовку решения по данному вопросу суду потребуется как минимум несколько недель — все это время в силе останется введенный федеральным судьей в Гонолулу запрет на применение данного решения президента США.

Напомним, данный указ президента Трампа был введен в действие практически сразу после инаугурации и вызывал шквал критики как внутри США, так и из-за рубежа.