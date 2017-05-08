Ученые изобрели для армии РФ уникальный заменитель крови и вечный носитель информации

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Москва, 8 мая. Ученые создали кровезаменитель и сверхстабильную оптическую память. Эти удивительные изобретения исследователи выполнили по заказу министерства обороны РФ.

Уникальный кровезаменитель поможет спасти множество жизней, потому что его можно использовать для людей с разными группами крови, он подойдет людям с различными физическими данными. Изобретенный российскими специалистами кровезаменитель применяется при лучевых заболеваниях, это универсальное средство не реагирует на различные вирусы. Особых условий хранения полигемоглобин, получивший сокращенное название ПАМ-3, не требует. Испытания ПАМ-3 на человеке на завершающей стадии.

Также ученые разрабатывают оптическую память, на которую не оказывают влияния внешние экстремальные воздействия. Память способна записывать сразу три бита информации на носитель, а не один. Уже создана система считывания и записи данных. Оптическая память хорошо сохраняется, несмотря на воздействие высоких температур и радиации.