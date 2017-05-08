Компания Volkswagen рассказала о печальном будущем Beetle и Scirocco

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Берлин, 8 мая. Немецкий концерн объявил о снятии с производства двух моделей — Beetle и Scirocco. Причиной для такого решения послужило отсутствие интереса к ним со стороны покупателей. Представители компании заявили, что не видят пути развития этих автомобилей, поэтому новое поколение выпускаться не будет.

В прошлом году европейский рынок сумел реализовать лишь 25 тысяч «жуков», а продажи Scirocco упали до 10 тысяч за тот же период. На смену отжившим свой век моделям, по планам Volkswagen, должны прийти электромобили.