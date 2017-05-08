Сирия: малазийский лидер ИГ был уничтожен в Ракке ударом беспилотника

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Куала-Лумпур. 8 мая. Самый разыскиваемый в Малайзии боевик ИГ* был убит в сирийской Ракке, об этом сообщил глава местной полиции Халид Абу Бакар, сославшись на данные разведки.

Один из самых разыскиваемых боевиков ИГ (террористическая организация «Исламское государство»* запрещена в РФ) и входящий в список террористов США Мухамад Ванди был уничтожен в конце апреля в сирийской Ракке во время удара беспилотников. Об этом сообщил в Twitter глава полиции Малайзии Халид Абу Бакар. По его данным, уничтоженный террорист причастен к нападению в баре Куала-Лумпур в июне прошлого года, в результате которого получили ранения восемь посетителей заведения.

* Организация запрещена на территории РФ.