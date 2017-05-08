Террористы ИГИЛ арестованы в Марокко и Испании

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Танжер, 8 мая. Министр внутренних дел Марокко Марокко объявил об аресте троих членов так называемой «спящей ячейки» террористов из запрещенной в России международной группировки «Исламское государство»* в ходе совместной операции сил безопасности Марокко и Испании. Один из членов террористической ячейки был арестован в Танжере, после чего еще двоих задержали в испанской провинции Каталония.

По данным МВД Марокко, предварительное следствие свидетельствует о том, что данная ячейка находилась в тесном контакте с боевиками, действующими в Сирии и Ираке — среди них был брат одного из арестованных членов ячейки. По данным МВД Испании, арестованные в Каталонии марокканцы собирались отправиться на Ближний Восток, чтобы присоединиться к террористам, действующим в Ираке и Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.