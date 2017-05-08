Протестующие против итогов выборов главы Франции заявили о продолжении акций в Париже

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Париж, 8 мая. Акция протеста граждан, несогласных с итогами президентских выборов, закончилась в Париже, участники покидают площадь Бастилии.

Из-за натиска протестующих полиция в понедельник в разгар протестной акции применяла слезоточивый газ. В ход пошли также дубинки и резиновые пули. После митинга на площади, который продолжался примерно полчаса, было объявлено о продолжении акций в будущем. Затем организаторы общественного мероприятия увезли трибуну, которую перед началом митинга установили на платформе грузовика.

Оцепление в районе пока что не снято, движение транспорта перекрыто, однако обстановка на улицах города спокойная.

Ранее стало известно, что по итогам выборов президента Франции победил Эммануэль Макрон. Марин Ле Пен потерпела поражение.