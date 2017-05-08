Ученые раскрыли легкий способ поумнеть за 40 минут

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Вашингтон, 8 мая. Американские ученые обнаружили, что бег и занятия аэробикой способствуют обновлению нервных клеток. Уже через 40 минут после начала тренировок активность в лобной доле мозга заметно увеличивается, что приводит к улучшению мыслительных способностей человека. Чтобы прийти к таким выводам, специалистам в области нейробиологии потребовалось три десятка лет, которые ушли на различные исследования.

Помимо всего прочего, пробежка и фитнес стабилизируют настроение и устраняют вспыльчивость. Это также доказано опытным путем. Участники эксперимента рассказывали, что после тренировок их эмоциональное состояние в значительной степени улучшается.