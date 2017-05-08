Ученые открыли полезные свойства текилы

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Мехико, 8 мая. Мексиканские ученые после продолжительных исследований пришли к выводу, что голубая агава, из которой делают текилу, содержит химические вещества, повышающие поглощаемость костями кальция и магния.

Исследователь Мерседес Лопес считает, что настоящая текила, созданная на основе голубой агавы — особого вида кактуса, может помочь костям стать прочнее. Ученый провел эксперимент, в ходе которого скармливал продолжительное время мышам фруктаны голубой агавы, в свою очередь грызуны на базе такого питания производили в половину больше остеокальцина — главного маркера формирования кости. Однако кости не только росли быстрее, но и укрупнялись в диаметре.​