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Политика
Меркель рассказала Порошенко о переговорах с Путиным в Сочи

Меркель рассказала Порошенко о переговорах с Путиным в Сочи

18:50  8 Мая 2017
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Меркель рассказала Порошенко о переговорах с Путиным в Сочи

Киев, 8 мая. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров проинформировала лидера Украины Петра Порошенко о результатах ее визита в Сочи и встречи с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры Меркель с Путиным прошли 2 мая. Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

Меркель и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе, политики отметили приоритетность выполнения компонента безопасности минских соглашений.

«Петр Порошенко и Ангела Меркель также осудили нападения на представителей ОБСЕ и системные препятствия в их работе», — говорится в сообщении.

В Донбассе 23 апреля произошла атака на патруль ОБСЕ. Один сотрудник мониторинговой миссии погиб, двое получили ранения.

#путин #меркель #донбасс #порошенко
Таисия Григорьева
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