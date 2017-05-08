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Политика
Силы безопасности уничтожили более 40 боевиков «Талибана» на севере Афганистана

Силы безопасности уничтожили более 40 боевиков «Талибана» на севере Афганистана

18:53  8 Мая 2017
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Силы безопасности уничтожили более 40 боевиков «Талибана» на севере Афганистана

Кабул, 8 мая. Представители афганских сил безопасности сообщили об уничтожении не менее 40 боевиков исламского движения «Талибан» (запрещено в России) в ходе ожесточенных боестолкновений на севере страны, в провинции Кундуз. 

«В общей сложности 40 боевиков «Талибана» были убиты, 20 получили ранения различной степени тяжести в результате столкновений с правительственными силами», — сообщил руководитель полицейских сил провинции Кундуз Абдул Хамид Хамиди.

В ходе боев силы безопасности также понесли потери — погибли четверо бойцов, еще 17 человек получили ранения.

Силы безопасности уничтожили более 40 боевиков «Талибана» на севере Афганистана

Напомним, силы безопасности Афганистана с прошлого года столкнулись с постоянно увеличивающейся активность экстремистских группировок. На фоне постоянных атак «Талибана» в страну проникли и сумели создать базы террористы «Исламского государства»* (запрещено в РФ), дополнительно ухудшив ситуацию с безопасностью.

* Организация запрещена на территории РФ.

Валентин Меликов
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