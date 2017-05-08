Золотая диадема с бриллиантами стоимостью 1,2 млн евро похищена из музея в ФРГ

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Берлин, 8 мая. Золотая диадема с 367 бриллиантами и платиной исчезла из Баденского земельного музея в Карлсруэ. Украшение, созданное ювелирами 100 лет назад, раньше принадлежало великой герцогине Хильде фон Баден. Оно имеет ценность не только с исторической точки зрения. Его стоимость составляет порядка 1,2 млн евро. Об этом пишут местные СМИ.

В музее диадема хранилась под стеклом. Сотрудники обнаружили пропажу 29 апреля. Замок был целым. Сейчас полиция города занимается поисками злоумышленников, похитивших экспонат, и просит местных жителей помочь в расследовании, любая информация, касающаяся происшествия, может быть полезна следствию.