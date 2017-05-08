Четырехлетний ребенок бесследно исчез в Липецкой области

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Липецк, 8 мая. В Липецкой области пропал четырехлетний мальчик, к его поискам привлечено свыше 200 человек, следственные органы возбудили уголовное дело, сообщили в региональном СК.

Накануне днем в селе Солдатское Липецкой области пропал четырехлетний ребенок. По факту исчезновения мальчика следственные органы завели уголовное дело об убийстве малолетнего. Известно, что ребенок пропал, когда родители занимались работой по хозяйству, с ним находился его старший брат.

В момент, когда брат отвлекся, малыш бесследно исчез. Свыше 200 человек, в том числе волонтеров и неравнодушных жителей села привлечены к поисковым работам, задействованы водолазы, обследовавшие водоем, находящийся неподалеку. Правоохранительные органы полагают, что в отношении ребенка могло быть совершено преступление.​