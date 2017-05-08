Польша выставила России миллионный счет за использование здания в Варшаве

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Варшава, 8 мая. Окружной суд Варшавы принял решение, обязывающее Россию заплатить 8,9 миллиона злотых (около 2,3 миллиона долларов) за использование здания на Бобровецкой улице в Варшаве, сообщает местный новостной портал Interia.

Издание подчеркивает, что ответчик не явился на заседание суда и не изложил свою позицию. Россия владеет несколькими объектами недвижимости в Польше. Некоторые из них являются собственностью России, но некоторые используются на основании договоров. Согласно позиции польской стороны, на некоторые объекты в Варшаве и Гданьске отсутствуют необходимые договоры, поэтому вводится система оплаты, при нарушении которой Польша может подать в суд.

Примерно меясц назад окружной суд Варшавы обязал Россию выплатить почти два миллиона долларов в качестве платы за аренду здания на улице Келецкой, 45, в Варшаве. Польша также требует передать в ее собственность здание по улице Яна III Собеского, 100. Раньше это была гостиница советских дипломатов, но сегодня здание не используется.

В посольстве РФ отмечали, что такие вопросы обсуждаются на двусторонних переговорах по линии МИД стран, выносить их на рассмотрение суда необоснованно.