Вандалы под Одессой уничтожили аллею берез, высаженную в память о трагедии 2 мая

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Одесса, 8 мая. Вандалы в городе Южный Одесской области в ночь на 8 мая уничтожили аллею берёз, высаженную в третью годовщину событий 2 мая 2014 года, когда погибли 48 активистов «антимайдана» в Доме профсоюзов.

Березовая аллея из 48 молодых деревьев была высажена по инициативе депутата Одесского облсовета от «Оппозиционного блока» Виталия Сутенкова и при поддержке движения «Женщины за мир» к третьей годовщине событий 2 мая 2014 года в городе Южный. В ночь на 8 мая неизвестные уничтожили аллею, говорится в сообщении на сайте блока.

В региональной организации уверены, что акт вандализма совершили радикалы. Напомним, что после государственного переворота на Украине активисты «антимайдана» разбили палаточный городок в Одессе. Однако в результате стычек с радикалами им пришлось укрыться в Доме профсоюзов, который позднее был подожжен.​