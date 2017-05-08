Дороги Победы: «Ночные волки» добрались до Германии

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Берлин, 8 мая. Участники мотопробега «Дороги Победы-2017» въехали на территорию Германии, завтра они планируют принять участие в мероприятиях, посвященных празднику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта из мотоклуба «Ночные волки» Андрея Бобровского.

В этом году проект, который проходит уже в третий раз, объединил четыре десятка человек, которые выехали из Москвы, представители других клубов присоединялись к пробегу по ходу маршрута. В результате границу с ФРГ пересекала колонна, состоящая из 200 мотоциклов, что существенно увеличило время прохождения таможенного контроля, но в целом не сильно изменило конечное время прибытия и совсем не отразилось на настрое участников.