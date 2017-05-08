Дамаск покинули более тысячи боевиков и членов их семей

В закладки

Скопировать

Дамаск, 8 мая. Губернатор сирийской столицы Бишр Аль-Саббан сообщил, что район Барзе покинула первая группа боевиков сирийской оппозиции вместе с членами своих семей. В рамках договора о ликвидации вооруженного присутствия на эвакуацию с оружием и своими близкими согласились 1022 человека.

«В рамках реализации договоренности о ликвидации любого вооруженного присутствия в районе Барзе был осуществлен вывоз первой группы боевиков вооруженных группировок и членов их семей на север страны, — сообщил сирийский телеканал со ссылкой на губернатора Дамаска. — Статус тех боевиков, которые захотят остаться и сложить оружие, будет урегулирован в соответствии с указом об амнистии».

Предполагается что район Барзе покинут около 8 тысяч человек — боевиков и членов их семей. После этого район столицы вернется под контроль правительственных сил и будет возможно восстановление мирной жизни.