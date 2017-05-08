Главные новости 8 мая

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей понедельника, 8 мая.

Президент России Владимир Путин поздравил Эмманюэля Макрона с избранием на пост президента Франции. Путин поздравил Макрона с победой и призвал преодолеть недоверие.

Пользователи соцсетей высмеяли речь на английском языке супруги президента Украины Петра Порошенко Марины на церемонии открытия конкурса «Евровидение-2017» в Киеве. Акцент первой леди Украины пользователи назвали ужасным. Зрители «Евровидения» высмеяли английский язык супруги Порошенко.

Взрывы на дороге к мемориалу «Саур-Могила» в ДНР являются терактами, заявили власти Донецкой народной республики. Стало известно, как охрана Захарченко спасла главу ДНР от взрывов.

Группа ученых из США и Японии обнаружили, что по запаху женщины можно практически безошибочно определить ее возраст, точнее, по аромату парфюма, который выбирает представительница прекрасного пола. Ученые выяснили, как определить возраст женщины по ее запаху.

Билеты на песенный конкурс «Евровидение» в Киеве, оказывается, напечатаны на русском языке. Это обстоятельство сразу взбудоражило украинскую «патриотическую общественность». Билеты на «Евровидение» напечатали на русском языке — «патриоты» гневаются.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович объяснил инициативу ведомства о переносе выходного дня с 9 на 8 мая желанием отмежеваться от советского прошлого путем «воспитания молодого поколения» в иных традициях. Киев объяснил, почему хочет сделать 9 мая рабочим днем.

Жителю Москвы был немало удивлен, когда используемый им «Яндекс. Навигатор» проложил ему маршрут с юга Москвы в район Сходня в Химках в объезд пробки, длительность пути по которому должна была составить, по оценке системы, 24 885 дней и три часа. «Яндекс» объяснил, почему навигатор предложил москвичу объехать пробку за 68 лет.