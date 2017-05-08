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Трамп запугивает молодежь историями о преждевременной смерти от спорта

Трамп запугивает молодежь историями о преждевременной смерти от спорта

18:05  8 Мая 2017
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Трамп запугивает молодежь историями о преждевременной смерти от спорта

Вашингтон, 8 мая. Президент США Дональд Трамп посоветовал молодежи не растрачивать силы на спорт. Глава США уверен, что человек подобен батарейке, сил у людей много, но растрачивать их на физические упражнения нецелесообразно.

Более того, Трамп уверен, что спорт способствует преждевременной смерти, сообщает издание The Independent. Отметим, что о физической подготовке самого Дональда Трампа известно мало.

Ранее была информация о том, что трамп весит 107 килограммов, что при его росте и прочих параметрах нельзя назвать ожирением. При этом лидеру США достаточно спать три-четыре часа в сутки. Он убежден, что произносить речи, стоя перед большой аудиторией — это уже большая нагрузка.

Как-то раз Трамп узнал, что топ-менеджер его казино Джон О'Доннелл тренировался для троеборья. Трамп тогдва предупредил его, что тот умрет молодым.

#сша #трамп #спорт
Таисия Григорьева
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