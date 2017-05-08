Ангар с лаком и краской загорелся в Московском районе Петербурга

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Санкт-Петербург, 8 мая. В северной столице около полусотни спасателей борются с огнем Московском районе, горит ангар с лакокрасочными изделиями.

Сигнал о возгорании ангара с лакокрасочными изделиями в Петербурге поступил в МЧС в 16–10, сообщили в пресс-службе регионального спасательного ведомства. Известно, что инцидент произошел в Московском районе — площадь возгорания составляет порядка трех сотен квадратных метров. Прибывшие на место пожара сотрудники МЧС борются с распространением огня. Сведений о погибших и пострадавших пока нет.​