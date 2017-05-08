Вандалы устроили пьянку на братской могиле советских солдат на Украине

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Мелитополь, 8 мая. Пьяные посиделки организовала компания молодых людей на могилах солдат-освободителей в украинском Мелитополе. Сегодня утром свидетельства ночного дебоша были обнаружены коммунальщиками.

В социальных сетях появились фотографии и подробности случившегося. С памятной стены сорваны буквы, а на уничтоженной клумбе видны следы автомобильных покрышек. Вокруг братской могилы были разбросаны пустые бутылки из-под алкоголя. Добавим, что накануне Дня Победы мемориал был отреставрирован.