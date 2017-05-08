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Происшествия
Взрыв прогремел в центре столицы Сомали

Взрыв прогремел в центре столицы Сомали

17:54  8 Мая 2017
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Взрыв прогремел в центре столицы Сомали

Могадишо, 8 мая. В центре столицы Сомали прогремел мощный взрыв. По данным источников Reuters, после взрыва в его района началась перестрелка, видны большие клубы дыма.

По сообщениям свидетелей, источник взрыва не ясен. Возможно в столице Сомали происходят столкновения между членами местных группировок.

Взрыв прогремел в центре столицы Сомали

Напомним, несколько дней назад в столице Сомали возле президентского дворца был убит министр правительства, которого сотрудники сил безопасности приняли за исламского террориста. Правительственные силы в Сомали постоянно ведут борьбу с террористами из группировки «Аш-Шаббаб», регулярно происходят теракты.

Валентин Меликов
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