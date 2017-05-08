Юлия Самойлова даст концерт в Севастополе в День Победы

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Севастополь, 8 мая. Российская певица Юлия Самойлова выступит в Севастополе с концертом на 9 мая и вместе с жителями города-героя споет песню «День Победы».

Певица Юлия Самойлова не сможет принять участие в песенном конкурсе «Евровидение» из-за запрета СБУ на въезд в страну. Тем не менее, в день первого полуфинала «Евровидения» 9 мая артистка выступит на севастопольской сцене. Вместе с жителями российского города-героя Самойлова споет «День Победы», сообщили в городской администрации. Известная исполнительница даст концерт на площади адмирала Нахимова, праздник завершит традиционный фейерверк.