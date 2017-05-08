Пенсионер из Омска хочет обменять свой 89-летний Dodge на новый внедорожник

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Омск, 8 мая. Пенсионер из Омска хочет обменять свой раритетный Dodge M Victory SIX на новый внедорожник. Стоимость своего автомобиля, выпущенного в 1928 году, он оценил в три миллиона рублей.

Объявление об обмене уникальной машины омич разместил на портале Avito. По словам пенсионера, свой Dodge он купил в Кызыле 14 лет назад и многие годы положил на восстановлением авто. Почти все это время машина простояла в гараже, иногда он сдавал ее в аренду для свадебных процессий.

Омич готов обменять 89-летний раритетный Dodge на новый внедорожник‍



Омич обменяет раритетный Dodge M Victory SIX, выпущенный в 1928 год... pic.twitter.com/i6cn49vA6D — Актуальные новости (@actualnewsorg) May 8, 2017

Однако бизнес мужчины пошел под откос: после кризиса, как пишет омич, заказов почти не поступает. Именно поэтому он согласен расстаться с раритетом.

Отметим, что в объявлении указана номинальная цена, как того требуют условия портала.

При этом 89-летний Dodge является не единственным ТС пенсионера. Он также владеет Buick 1937 года выпуска и Opel Admiral 1938 года выпуска. Помимо них, в его гараже стоит «Победа», ГАЗ-69 и еще три автомобиля, марки которых он не сообщил. С любой из них житель Омска готов расстаться.