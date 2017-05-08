Полиция избила журналистов на марше против Макрона

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Париж, 8 мая. В ходе столкновений между протестующими против результатов выборов во Франции и полицией в Париже пострадали несколько журналистов.

По сообщениям очевидцев, нападениям со стороны сотрудников правопорядка подверглись многие журналисты. Среди прочих пострадала корреспондент издания Sputnik France — по ее словам, у нее отняли защитную каску и пытались разбить телефон, с которого она вела прямую трансляцию с места событий.

Multiples charges policières sur des manifestants calmes avec les bras en l'air pic.twitter.com/uRQ6AuNnSY — Vincent (@VBoudghene) May 8, 2017

Напомним, ранее стало известно, что многотысячные марши протеста против результатов президентских выборов во Франции, которые начались на Площади Республики, перешли в столкновения радикальных протестующих с полицией. При этом французские стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули.