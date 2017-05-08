Объявлен старт продаж обновленного седана Zotye Z360 в Китае

В закладки

Скопировать

Пекин, 8 мая. Китайская компания-автопроизводитель Zotye Auto анонсировала старт продаж седана Zotye Z360 на домашнем авторынке. Машину можно охарактеризовать как обновленную версию четырехдверной модели Z300.

Обновленный седан Zotye Z360 будет доступен в Китае в пяти вариантах исполнения, соответственно, стоимость машины будет несколько меняться. Желающему приобрести такую машину придется раскошелиться в диапазоне от 58 800 до 78 800 юаней, что в пересчете на российские рубли составляет порядка 499 000-668 000 рублей, в соответствии с актуальным курсом. По поводу внешнего вида седана можно сказать, что изменения в модели минимальны. Необходимо упомянуть модифицированную оптику, а также обновленные бампера автомобиля.

В общем, это тот же седан Z300 с полуторалитровым бензиновым двигателем, который ранее не пользовался у автолюбителей большим спросом. Производитель надеется, что обновленная модель вызовет больше интереса у автолюбителей.