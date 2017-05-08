Украинские неонацисты увешали Киев листовками с угрозами к участникам «Бессмертного полка»

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Киев, 8 мая. Весь центр Киева увешан листовками с призывами к неонацистам приходить завтра к 9 утра к станции метро «Арсенальная», чтобы расправиться с участниками шествия «Бессмертный полк». Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

На листовке изображена в прицеле пятиконечная звезда и надпись «Смертный полк».

Учитывая реальность угроз, Елена Бережная, директор Института правовой политики и социальной защиты, который занимается организацией акции, сообщила, что в этом году организаторы переименовали акцию – вместо названия «Бессмертный полк» она будет называться «Никто не забыт, ничто не забыто».

Тем не менее неонацистов это не остановило. «9 мая в Киеве коммунисты и их сторонники в очередной раз выйдут на шествие, которое берет свои истоки из Московии и носит название «Бессмертный полк». Не допустим ватного шабаша 9 мая в Киеве! Не дадим красной гидре просочиться в Киев!», - написал на своей странице в Facebook лидер Организации украинских националистов (ОУН, как и УПА*, запрещены в РФ) Михаил Кохановский.

В соцсетях и на улицах Киева националисты обсуждают, как именно они будут атаковать ветеранов и их родственников, чтобы больше никогда на Украине не вспоминали итоги Второй мировой войны. Напомним, причиной ненависти украинских неонацистов к победителям Второй мировой войны является проигрыш в войне немецких нацистов и их союзников – украинских националистов из ОУН и УПА.

Заметим, что ветераны и их родственники, участники акции, также собираются в 9 утра на улице Грушевского, возле вестибюля станции метро «Арсенальная». Наблюдатели сомневаются, что полиция в такой ситуации сможет защитить демонстрантов от атак неонацистов.

* Организация запрещена на территории РФ.