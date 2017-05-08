Лавров посетит Вашингтон, чтобы обсудить с Тиллерсоном Сирию и Украину
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Москва, 8 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведут переговоры в Вашингтоне 10 мая. Рабочий визит министра иностранных дел России в Штаты пройдет с 9 по 11 мая, сообщили сегодня в пресс-службе внешнеполитического ведомства России.
В сообщении на сайте министерства уточняется, что переговоры запланированы на 10 мая, после Лавров примет участие в министерском заседании Арктического совета в Фэрбенксе.
Как уточнили в Госдепартаменте США, на повестку встречи высокопоставленных дипломатов 10 мая вынесены положение дел на Украине, Сирии, а также отношения России и США.
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