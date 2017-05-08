Новости США: республиканцы атакуют «города-убежища» и Obamacare, в КНДР арестован американец

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США, 8 мая. В Техасе губернатор-республиканец сражается с «городами-убежищами». Республиканцы в Конгрессе — с Obamacare. В КНДР арестовали американского профессора. Техасские землевладельцы блокируют проект стена на границе с Мексикой. Авиакомпания отправила женщину в Сан-Франциско вместо Парижа. Последние новости США — в материале Федерального агентства новостей.

Никаких «убежищ» на техасской земле

Губернатор Техаса Грег Эббот запретил на территории своего штата так называемые «города-убежища». Теперь полиция снова получит право проверять миграционный статус граждан на всей территории штата. Шерифам «городов-убежищ», если они откажутся сотрудничать с федеральными властями, будет грозить тюремный срок.

Интересен тот факт, что Эббот подписал запрет без каких-либо предварительных комментариев. Таким образом он избежал конфронтации со своими политическими оппонентами, которые планировали провести протестные демонстрации позже на этой неделе. Некоторые назвали такой поступок техасского губернатора трусостью.

Борьбу с «городами-убежищами» для нелегальных мигрантов начал президент США Дональд Трамп, отказав им в финансировании на федеральном уровне. Ранее в этих поселениях не выдавали нелегальных мигрантов полиции.

Республиканцы будут вознаграждены

В своем интервью для телеканала Fox News глава аппарата Белого Дома Рейнс Прибус пообещал, что со временем все республиканцы, голосовавшие за новый закон о здравоохранении в Конгрессе, будут вознаграждены.

Действительно, сейчас многие американцы недовольны законом о здравоохранении, продвигаемом Республиканской партией США и президентом Дональдом Трампом. Может даже показаться, что на следующих парламентских выборах республиканцы рискуют потерять большинство в Конгрессе. Однако, настаивает Прибус, как только избиратели увидят, что благодаря новому закону система здравоохранения в США стала работать лучше, они вознаградят республиканцев за проделанную ими работу.

Между тем бывший президент США Барак Обама публично призвал Конгресс своей страны сохранить существующую систему здравоохранения, сообщает The Washington Post. Кроме того, группа сторонников Obamacare запустит компанию против 24 республиканцев-членов Конгресса, проголосовавших за ее отмену.

В Северной Корее арестовали американского профессора

Власти Северной Кореи задержали еще одного гражданина США. Им оказался профессор Пхеньянского университета науки и технологии Ким Хак Сонг. Это уже второй профессор Пхеньянского университета, арестованный за последние несколько недель. Профессору Киму предъявлены обвинения во «враждебных действиях» против правительства КНДР.

Ким Хак Сонг родился в китайской провинции Гирин, сообщает CNN. Тем не менее по происхождению он является корейцем. Ким прожил в США около десяти лет и получил гражданство этой страны в начале 2000-х годов.

«Профессор Ким всегда называл Северную Корею своей страной. Он отправился в Пхеньян и посветил себя развитию агрикультурных технологий, чтобы Север мог сам обеспечить себя едой», — рассказывает один из знакомых задержанного.

Стена на границе с Мексикой

Стену на границе с Мексикой оказалось не так-то просто построить, сообщает New York Times. Сейчас главной проблемой администрации Трампа являются строптивые землевладельцы в тех районах, где стена должна быть построена. Многие из них не намерены продавать свою землю правительству.

Яркий пример — штат Техас, где право на владение землей очень высоко чтится. На территории южной части штата с 2008 года остаются открытыми более 90 судебных исков, поданных местными жителями в ответ на попытку присвоения их земель государством.

Экология и рак

Возрастающее количество смертей от рака на территории США может быть связано с плохой экологией, заключили в научно-популярном журнале New Scientist. Экология влияет на многие биологические процессы в теле человека, включая гормональный баланс и воспроизведение ДНК. Недавнее исследование на базе Университета Иллинойса установило прямую связь между экологическим фактором и развитием рака груди и простаты. Потенциально, более здоровая окружающая среда может снизить количество смертей среди раковых больных.

Сан-Франциско вместо Парижа

Американские авиакомпании не перестают попадать в поле зрения прессы. На этот раз по вине компании United Airlines одна их пассажирок улетела в неверном направлении. Женщина приобрела билет из Ньюарка в Париж, однако в итоге оказалась в Сан-Франциско. В последний момент администрация аэропорта изменила ворота для посадки на ее рейс, однако не объявила об этом на французском языке. Поскольку женщина не говорит по-английски, она села не на тот рейс. Что интересно, так это то, что присутствие на борту самолета, направляющегося в Сан-Франциско, лишней пассажирки — да еще и не говорящей по-английски — осталось незамеченным сотрудниками авиакомпании.