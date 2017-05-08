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Глава Минобороны ФРГ заручилась поддержкой Меркель после скандала с неонацистами

Глава Минобороны ФРГ заручилась поддержкой Меркель после скандала с неонацистами

17:17  8 Мая 2017
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Глава Минобороны ФРГ заручилась поддержкой Меркель после скандала с неонацистами

Берлин, 8 мая. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что глава Минобороны Урсула фон дер Ляйен может рассчитывать на поддержку правительства после серии скандалов в рядах бундесвера, пишет Kölnische Rundschau.

Накануне немецкое издание Spiegel сообщило о том, что в одном из военных гарнизонов в Донауэшинген была обнаружена витрина с атрибутикой нацистской Германии. Также немецкие следователи разоблачили группу неонацистов в рядах ВС ФРГ. В связи с решительными действиями Урсулы фон дер Ляйен в ее адрес посыпались критические замечания.

«Фон дер Ляйен выясняет, что произошло в рядах Вооруженных сил Германии, и я считаю правильным то, что она указывает на недочеты», — прокомментировала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она пообещала главе Минобороны поддержку правительства и назвала странными прозвучавшие упреки.

Ирина Селезнева
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