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Технологии
Mercedes-Benz выводит на рынок обновленный седан Е300

Mercedes-Benz выводит на рынок обновленный седан Е300

17:25  8 Мая 2017
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Mercedes-Benz выводит на рынок обновленный седан Е300

Берлин, 8 мая. Немецкий автоконцерн Mercedes готовит к старту продаж представительский седан E300. Стоимость новинки стартует с 107,9 тыс. долларов без учета стоимости доставки.

Заднеприводный седан оснастили двухлитровым бензиновым мотором с турбонадувом. Мощность его двигателя, работающего в паре с 9-ступенчатой коробкой «автомат», составляет 245 лошадиных сил. 
До первой «сотни» автомобиль можно разогнать всего за 6,2 секунды.

В салоне седана установлено цифровое радио, двухзонный кондиционер и камера заднего вида. Передние сиденья имеют подогрев. Кроме того, машина имеет пневмоподвеску, светодиодную оптику адаптивного типа и литые диски.
 

Ярослава Замысловатова
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