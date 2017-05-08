Ученые назвали Землю «виновницей» появления Луны

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Оттава, 8 мая. Канадские ученые после изучения химических компонентов поверхности Земли пришли к выводу, что Луна была образована около 3.6 млрд лет назад при столкновении планеты-карлика и нашей планеты.

Астрофизики назвали очередную гипотезу о происхождении Луны, на этот раз они связывают образование естественного спутника Земли с якобы имевшим место столкновением нашей планеты с планетой-карликом. Канадские ученые уверяют, что результатом этой катастрофы, произошедшей порядка 3.5 млн лет назад, стал скол земной поверхности, который позже превратился в Луну.

А карликовая планета рассеялась в космосе в виде астероидов. К такому выводу пришли исследователи из университета Макгилла после ряда анализов с химическими компонентами земной поверхности.