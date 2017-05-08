Посол РФ во Франции назвал «Бессмертный полк» символом мощной франко-российской дружбы

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Париж, 8 мая. Шествия «Бессмертного полка» в понедельник, 8 мая, проходят сразу в нескольких французских городах. Посол России во Франции Александр Орлов заявил, что эти памятные акции являются демонстрацией крепкой франко-российской дружбы.

Посол заметил, что на сей раз в шествии участвует гораздо больше людей, чем даже год назад. Согласно плану мероприятия в Париже, колонна должна двинуться от площади Республики к кладбищу Пер-Лашез. На кладбище пройдет церемония возложения цветов к памятнику советским участникам французского Сопротивления.

«Для нас это большой праздник. Это чувство единения со своей великой Родиной, с большими событиями, которые происходят дома», — отметил Орлов, передает РИА Новости. Дипломат назвал акцию памяти «демонстрацией мощной франко-российской дружбы».

Участники памятного шествия в Париже исполняют известные песни военных лет. Во Франции День Победы отмечается 8 мая.