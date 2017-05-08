Противников Макрона в Париже разгоняют слезоточивым газом и резиновыми пулями

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Париж, 8 мая. В понедельник тысячи жителей французской столицы вышли на манифестацию против нового президента Франции Эммануэля Макрона. Протестующие объединились, прежде всего, под знаменами антикапиталистических, левых, анархических и профсоюзных движений.

Демонстрация началась на парижской Площади Республики и перешла в многотысячное шествие по бульвару дю Тампль. По данным СМИ, шествие растянулось как минимум на полтора километра.

Как сообщает РИА Новости, довольно скоро манифестация переросла в столкновения с полицией. Изначально столкновения были спровоцированы радикально настроенной молодежью, которая принялась бросать петарды в ряды полицейских. Некоторое время стражи порядка не реагировали, однако это лишь раззадорило молодых радикалов, после чего начались столкновения.

По последним данным, парижская полиция применила против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули, обстановка в Париже накалена, столкновения радикалов с полицией продолжаются.