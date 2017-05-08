Полиция Италии конфисковала свыше 37 тонн наркотиков для боевиков ИГ в Ливии

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Рим, 8 мая. Итальянская полиция конфисковала 37,5 тонны наркотиков, которые направлялись в Ливию и предположительно предназначались для действующей в стране группировки ИГ*, сообщает La Repubblica.

Запрещенный груз был обнаружен в порту Генуи, 37,5 тонн наркотиков были сосредоточены в трех контейнерах, отправленных из Индии в Африку под видом шампуня. Конфискат представляет собой стимулирующий препарат, использующийся боевиками ИГ (террористическая организация «Исламское государство»* запрещена в РФ) на Ближнем Востоке для выносливости и снижения болевого порога. По предварительным оценкам, стоимость таблеток составляет 75 млн евро, эти средства, полученные от продажи наркотиков, могли быть направлены на финансирование террористов.​

* Организация запрещена на территории РФ.