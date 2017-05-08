Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Жириновский рассказал, когда проигравшая выборы Ле Пен станет президентом Франции

Жириновский рассказал, когда проигравшая выборы Ле Пен станет президентом Франции

16:54  8 Мая 2017
335

Жириновский рассказал, когда проигравшая выборы Ле Пен станет президентом Франции

Москва, 8 мая. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский убежден, что Марин Ле Пен хоть и проиграла выборы во Франции на сей раз, но в 2022 году ее непременно ждет победа.

«Марин Ле Пен пять лет назад получила 17% голосов, сейчас — в два раза больше. Ее отец, которого я хорошо знаю, 15 лет назад получил только 20%»,  — поделился опытом и наблюдениями Владимир Жириновский.

Российский политик считает, что победивший Эммануэль Макрон не продержится на президентском посту и одного срока. Жириновский считает, что Макрон будет просто выполнять определенную роль, а всю работу за него будут выполнять другие люди. По мнению главы ЛДПР, Марин Ле Пен может обеспечить своей стране достойное будущее. В противном случае Франция погибнет.

#франция #жириновский #лдпр #лепен
Таисия Григорьева
Комментарии
Новости партнеров