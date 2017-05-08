Жириновский рассказал, когда проигравшая выборы Ле Пен станет президентом Франции

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Москва, 8 мая. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский убежден, что Марин Ле Пен хоть и проиграла выборы во Франции на сей раз, но в 2022 году ее непременно ждет победа.

«Марин Ле Пен пять лет назад получила 17% голосов, сейчас — в два раза больше. Ее отец, которого я хорошо знаю, 15 лет назад получил только 20%», — поделился опытом и наблюдениями Владимир Жириновский.

Российский политик считает, что победивший Эммануэль Макрон не продержится на президентском посту и одного срока. Жириновский считает, что Макрон будет просто выполнять определенную роль, а всю работу за него будут выполнять другие люди. По мнению главы ЛДПР, Марин Ле Пен может обеспечить своей стране достойное будущее. В противном случае Франция погибнет.