Михалков объяснил свои резкие слова в адрес Ельцин Центра

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Москва. 8 мая. Режиссер Никита Михалков заявил, что его слова о получении Ельцин Центром премии в конкурсе «Лучший европейский музей 2017» является мнением гражданина России, а то, каким образом оно было высказано, — его художественное право.

Режиссер напомнил, что живет в свободной демократической стране, в которой любой гражданин может высказать любую точку зрения по любому поводу. «Как художник я использую метафору, и она очень проста — Ельцин Центр получает награду за службу, противоречащую интересам нашей страны», — пояснил он.

«Я — гражданин своей страны и я — русский художник, всю жизнь проживший в России. Следовательно то, что я высказываю, я высказываю как гражданин, а то, как я это делаю, это мое художественное право», — сказал Михалков в комментарии агентству «Интерфакс».

Кроме того, режиссер особо подчеркнул, что музей фальсифицирует историю и воспевает «время разрушения нашего Отечества». «И именно за это европейские организации награждают Ельцин Центр как лучший музей Европы», — убежден Михалков.

Ранее представители Ельцин Центра извинились перед европейскими музеями за комментарий Михалкова, в котором он сравнил премию центра с наградой Третьего рейха.