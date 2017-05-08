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Стало известно, когда на рынке появится новый Chery Tiggo 5

Стало известно, когда на рынке появится новый Chery Tiggo 5

16:52  8 Мая 2017
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Стало известно, когда на рынке появится новый Chery Tiggo 5

Москва, 8 мая. Новая модель популярного китайского кроссовера Chery Tiggo 5 должна появиться в дилерских магазинах по всему миру уже этой осенью. Новое поколение китайского «паркетника» будет построено на базе своего старшего собрата Tiggo 7 и не будет снабжаться полным приводом.

Автомобиль получит неплохой набор технического оснащения — турбированный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 147 лошадиных сил. Трансмиссия будет доступна в двух вариантах — это будет или стандартная 5-ступенчатая «механика», или 6-скоростной «робот» с системой двойного сцепления DST. 

Стало известно, когда на рынке появится новый Chery Tiggo 5

Новый Tiggo 5 будет снабжаться электронным ручным тормозом, шестью подушками безопасности, встроенным мультимедийным комплексом, круиз-контролем и датчиками давления в шинах. В комплекте поставки будут легкосплавные 17-дюймовые колесные диски.

Валентин Меликов
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