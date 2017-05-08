В ЛНР рассказали, как боевики зачищают Донбасс от георгиевских ленточек

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Луганск, 8 мая. Украинские силовики жестоко избили и похитили жителя села Бараниковка за обнаруженную у него открытку с изображением георгиевской ленточки. Информацию об этом сообщил по телефону «горячей линии» МВД ЛНР очевидец, который назвал произошедшее бесчинством. По его словам, он возвращался из России домой на своем автомобиле, в попутчики взял земляка. По дороге путь им перегородили две машины с эмблемами националистического батальона «Айдар», а люди в военной форме стали обыскивать автомобиль. В сумке пассажира они обнаружили книгу о войне, внутри которой была закладка с изображением георгиевской ленты.

«Увидав их, «айдаровцы» разразились площадной бранью. Один из них ударил пассажира прикладом в грудь, повалив на землю и принялся избивать ногами. Второй из боевиков в это время несколько раз ударил заявителя по лицу за то, что тот «водится» с «колорадом» и, швырнув пенсионеру документы в лицо, грубо приказал уезжать. Мужчину-попутчика тем временем в бессознательном состоянии грузили в один из автомобилей», — рассказали журналистам в полиции ЛНР.

Этот звонок зафиксирован, информация будет передана в генеральную прокуратуру ЛНР, заявили в ведомстве, для приобщения к единому уголовному делу о преступлениях украинских силовиков на территории Донбасса.

