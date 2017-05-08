Турция защитится от курдов стеной на границе с Ираном

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Анкара, 8 мая. Власти Турции намерены отгородиться стеной от Ирана, чтобы помешать атакам курдских боевиков, пишет издание Hurriyet Daily News, ссылаясь на источник в турецком правительстве.

Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана имеет множество лагерей на территории Ирана, ориентировочно в них размещено до тысячи курдских боевиков, сообщил источник их турецкого правительства. «Они пересекают границу, совершают атаки на территории Турции и бегут обратно», — пояснил спикер, добавив, что строительство стены вдоль границы помешает боевикам. По его словам, будет построена 70-километровая стена, а также возведены сторожевые башни и поставлены ограждения из колючей проволоки.