Ученые сравнили мозг мужчины и женщины

В закладки

Скопировать

Амстердам, 8 мая. Нидерландские ученые по итогам масштабного сравнительного анализа размеров мозга мужчин и женщин с использованием МРТ выяснили, что по размеру мозг мужчины в среднем на 14% больше, чем мозг женщины.

Произведенные специалистами замеры интеллекта помогли определить небольшую разницу между мозгом представителей разных полов в пользу мужчин на 4%. Но, что любопытно, науке известно, что самые небольшие образцы мозга тоже принадлежат мужчинам. Что касается размера мозга, у женщин размер мозга являет собой среднее значение. Такое положение дел объясняется эволюцией живых существ, вне зависимости от видового разнообразия.

При всем этом женщины отлично компенсируют чуть меньший размер мозга более разветвленными структурами обмена данными. Мужчины им в этом заметно уступают. ученые предполагают, что мозг мужчины больше, так как ему нужно решать более сложные задачи по выживанию. Специалисты намерены продолжить исследования.