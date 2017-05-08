Киев объяснил, почему хочет сделать 9 мая рабочим днем

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Киев, 8 мая. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович объяснил инициативу ведомства о переносе выходного дня с 9 на 8 мая желанием отмежеваться от советского прошлого путем «воспитания молодого поколения» в иных традициях.

На Украине рассчитывают, что уже в 2018 году 9 мая станет рабочим днем. По мнению главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, перенос станет «переформатированием старых советских праздников» для молодого поколения украинцев.

Эксперт считает, что переубеждать советское поколение нет смысла, но при этом нельзя допустить возрождения «советских традиций», поэтому он предлагает сделать ставку на молодое поколение. После того, как в стране избавились от георгиевской ленточки, украинцы готовы к дальнейшим изменениям, пишут украинские СМИ.​