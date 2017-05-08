«Яндекс» объяснил, почему навигатор предложил москвичу объехать пробку за 68 лет

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Москва, 8 мая. Житель Москвы был немало удивлен, когда используемый им «Яндекс. Навигатор» проложил ему маршрут с юга Москвы в район Сходня в Химках в объезд пробки, длительность пути по которому должна была составить, по оценке системы, 24 885 дней и три часа. В компании «Яндекс» заявили, что не удивлены тем, что навигатор предложил путь продолжительностью примерно в 68 лет, хотя даже самый длинный маршрут между этими двумя точками составляет около 71 километра.