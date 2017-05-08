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«Яндекс» объяснил, почему навигатор предложил москвичу объехать пробку за 68 лет

«Яндекс» объяснил, почему навигатор предложил москвичу объехать пробку за 68 лет

16:18  8 Мая 2017
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"Яндекс" объяснил, почему навигатор предложил москвичу объехать пробку за 68 лет

Москва, 8 мая. Житель Москвы был немало удивлен, когда используемый им «Яндекс. Навигатор» проложил ему маршрут с юга Москвы в район Сходня в Химках в объезд пробки, длительность пути по которому должна была составить, по оценке системы, 24 885 дней и три часа. В компании «Яндекс» заявили, что не удивлены тем, что навигатор предложил путь продолжительностью примерно в 68 лет, хотя даже самый длинный маршрут между этими двумя точками составляет около 71 километра.

«Такой маршрут может появляться, если по пути возникли перекрытия движения. Мы уже работаем над исправлением расчёта, — ответили в пресс-службе «Яндекса» на заявления изумленных пользователей. — Если такой маршрут будет предложен снова, то альтернативу можно посмотреть, нажав на кнопку «Обзор».

"Яндекс" объяснил, почему навигатор предложил москвичу объехать пробку за 68 лет

Валентин Меликов
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